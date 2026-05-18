お笑い芸人・中山功太が配信番組にて「ずっといじめられた先輩がいる」とカミングアウトし、いじめた側の芸人がテレビでも活躍するお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄であることが明らかになった。いじめた側である高橋は騒動が発生してからすぐに中山と直接会話をし、和解済みであることを報告。 だが、高橋に関しては騒動後にCM契約中だったライオンの「ストッパ下痢止め」の公式HPからは高橋の写真が消えるなどしており、今