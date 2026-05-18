お笑い芸人・中山功太が配信番組にて「ずっといじめられた先輩がいる」とカミングアウトし、いじめた側の芸人がテレビでも活躍するお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄であることが明らかになった。いじめた側である高橋は騒動が発生してからすぐに中山と直接会話をし、和解済みであることを報告。

だが、高橋に関しては騒動後にCM契約中だったライオンの「ストッパ下痢止め」の公式HPからは高橋の写真が消えるなどしており、今後も何かしらの形で影響が続くと思われる。

今回の騒動で大きく注目されたのがネットユーザーによる「個人特定」の素早さであった。

中山は番組内にて「むちゃくちゃ売れている」「皆さん良いイメージ持っていると思う」という限定的なワードしか出しておらず、高橋個人を特定するのは難しかった。

ネットではすぐに高橋の個人特定のほか、元りあるキッズ・長田融季がSNS上にて高橋の実名を挙げたことなどが拡散。最終的に「いじめた側」は高橋であったわけだが、一連の騒動について放送業界では「もう個人を隠したイニシャルトークは制作できないのではないか」と話題になっているようだ。

90年代や00年代はインターネットや匿名性の高いSNSがまだ一般的に普及していなかったこともあり、テレビ番組では個人が特定されないよう苗字か名前のイニシャルだけを開示していたり、編集上でピープ音をかぶせるなどして対処してきた。

しかし、近年では「特定班」と称するSNSユーザーたちが「犯人探し」をしてしまい、仮に犯人でなかったとしても、犯人として断定されてしまうこともある。

今回のサバンナ高橋のケースに関しては、特定班および長田によるリークなどで高橋の過去が明るみとなったが、業界的には「イニシャルトークでも特定されてしまう」「暴露系の企画はもうやめよう」といったリスク回避の流れになるのはごく自然なことなのではないだろうか。