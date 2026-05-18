バルセロナは18日、スペイン代表MFフェルミン・ロペスの右足第5中足骨骨折の手術を受けることを明かした。フェルミンは17日に行われたラ・リーガ第37節のベティス戦に先発出場。チームは3−1の快勝でホーム最終戦を白星で飾ったが、同試合の前半に右足を痛めてハーフタイムにベンチへ退いていた。現時点で全治や離脱期間に関しては明かされていないが、先日リークされたスペイン代表のFIFAワールドカップ2026の予備登録メン