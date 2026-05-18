お笑いコンビ・マユリカが１日に東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで開催したイベント「マユリカのうなげろりん！！ｐｒｅｓｅｎｔｓ日本の大学いきましょか〜冨島桜でイギギギギ！やる気はあるけどやめときます〜」の配信チケット販売枚数が５万４０００枚を突破し、ＦＡＮＹＯｎｌｉｎｅＴｉｃｋｅｔ史上最多記録（賞レースや大型フェスを除く）を更新したことが１８日、分かった。本公演は、コンビのＰｏｄｃａｓ