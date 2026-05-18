富士食品は5月20日、松屋とのコラボ第2弾として「うまトマハンバーグまぜそば」(玉子なし1,140円〜、玉子あり1,240円〜)をフードコート店舗を除くジャンクガレッジ全店で発売する。「うまトマハンバーグまぜそば」(玉子なし1,140円〜、玉子あり1,240円〜)同メニューは、松屋の「うまトマハンバーグ」の味わいと、ジャンクガレッジの「まぜそば」を融合させた一品。器を埋め尽くさんばかりの肉厚のハンバーグに、ニンニクのパンチが