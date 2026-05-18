【ジャンクガレッジ×松屋】「うまトマハンバーグ」とまぜそばが合体「うまトマハンバーグまぜそば」発売
富士食品は5月20日、松屋とのコラボ第2弾として「うまトマハンバーグまぜそば」(玉子なし1,140円〜、玉子あり1,240円〜)をフードコート店舗を除くジャンクガレッジ全店で発売する。
「うまトマハンバーグまぜそば」(玉子なし1,140円〜、玉子あり1,240円〜)
同メニューは、松屋の「うまトマハンバーグ」の味わいと、ジャンクガレッジの「まぜそば」を融合させた一品。器を埋め尽くさんばかりの肉厚のハンバーグに、ニンニクのパンチが効いた特製トマトソースを合わせ、これまでにない重量感と中毒性を実現したという。価格は、玉子ありが並1,240円、大1,340円、倍1,440円。玉子なしが並1,140円、大1,240円、倍1,340円。各店、期間限定・数量限定につき、無くなり次第終了となる。コラボ第1弾の「うまトマまぜそば(ハンバーグなし)」(玉子あり 並1,040円〜、玉子なし 並940円〜)は全店にて継続販売する。
「うまトマハンバーグまぜそば」(玉子なし1,140円〜、玉子あり1,240円〜)
なお、イオン越谷レイクタウン店、イオンモール北戸田店、イオンタウンふじみ野店、イオンモール春日部店、イオンモール川口前川店、カインズ朝霞店では販売しない。
「うまトマハンバーグまぜそば」(玉子なし1,140円〜、玉子あり1,240円〜)
同メニューは、松屋の「うまトマハンバーグ」の味わいと、ジャンクガレッジの「まぜそば」を融合させた一品。器を埋め尽くさんばかりの肉厚のハンバーグに、ニンニクのパンチが効いた特製トマトソースを合わせ、これまでにない重量感と中毒性を実現したという。価格は、玉子ありが並1,240円、大1,340円、倍1,440円。玉子なしが並1,140円、大1,240円、倍1,340円。各店、期間限定・数量限定につき、無くなり次第終了となる。コラボ第1弾の「うまトマまぜそば(ハンバーグなし)」(玉子あり 並1,040円〜、玉子なし 並940円〜)は全店にて継続販売する。
「うまトマハンバーグまぜそば」(玉子なし1,140円〜、玉子あり1,240円〜)
なお、イオン越谷レイクタウン店、イオンモール北戸田店、イオンタウンふじみ野店、イオンモール春日部店、イオンモール川口前川店、カインズ朝霞店では販売しない。