きょう（18日）午後、香川県丸亀市で車が燃える火事がありました。火は約40分後に消し止められましたが、少なくとも車5台が燃えました。 【写真を見る】丸亀市で枯草火災少なくとも車5台が燃える80代の男性が右手に軽いやけど【香川】 枯草の火が燃え広がる 警察によりますと、きょう午後0時すぎ、丸亀市川西町の畑で枯草を燃やしていたところ、火が燃え広がり、車2台が全焼し、少なくとも車5台が燃えたということです。