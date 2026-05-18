5月18日の近畿地方は、1日を通してよく晴れ、兵庫県豊岡市の最高気温は、全国で最も高い35度の予想です。 青空が広がり、朝から強い日ざしが照りつける近畿地方。 大阪市では午前11時すぎに30.2度を観測し、今年初めて真夏日になりました。 「キンキンに冷えたお茶が飲みたい」「今までは長袖だったが足元もミュールに履き替えた」 兵庫県豊岡市では18日、全国で最も高い最高気温35度の猛暑日となることが予