あなたは本当に安全にAIを使い、子どもに適切な使い方を教えられるだろうか？A I リテラシーの第一人者である札幌国際大学基盤教育部・教職センター准教授の安井政樹さんは、著書『「考える力」と「好奇心」をぐんぐん伸ばす A I×学び入門』（日経BP）で、「個人情報とプライバシー」の扱い方を子どもたちにどう伝えるかを指南している。本書から一部抜粋・再編集して紹介する。個人情報は名前や学校名だけではないAI時代の親にと