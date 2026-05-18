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― ダウは537ドル安と反落、米金利上昇や原油高を警戒する売り優勢 ― ＮＹダウ 49526.17 ( -537.29 ) Ｓ＆Ｐ500 7408.50 ( -92.74 ) ＮＡＳＤＡＱ 26225.15 ( -410.07 ) 米10年債利回り4.592 ( +0.110 ) ＮＹ(WTI)原油105.42 ( +4.25 ) ＮＹ金 4561.9 ( -123.4 ) ＶＩＸ指数18.43 ( +1.17 ) シカゴ日経225先物 (円建て)61825 ( -215 ) シカゴ日経225先物 (