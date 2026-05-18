米国市場データ ＮＹダウは537ドル安と反落 （5月15日）
― ダウは537ドル安と反落、米金利上昇や原油高を警戒する売り優勢 ―
ＮＹダウ 49526.17 ( -537.29 )
Ｓ＆Ｐ500 7408.50 ( -92.74 )
ＮＡＳＤＡＱ 26225.15 ( -410.07 )
米10年債利回り 4.592 ( +0.110 )
ＮＹ(WTI)原油 105.42 ( +4.25 )
ＮＹ金 4561.9 ( -123.4 )
ＶＩＸ指数 18.43 ( +1.17 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 61825 ( -215 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 61840 ( -200 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 49526.17 ( -537.29 )
Ｓ＆Ｐ500 7408.50 ( -92.74 )
ＮＡＳＤＡＱ 26225.15 ( -410.07 )
米10年債利回り 4.592 ( +0.110 )
ＮＹ(WTI)原油 105.42 ( +4.25 )
ＮＹ金 4561.9 ( -123.4 )
ＶＩＸ指数 18.43 ( +1.17 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 61825 ( -215 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 61840 ( -200 )
※( )は大阪取引所終値比
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