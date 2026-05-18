昨夜7時過ぎ、埼玉県横瀬町で、西武秩父線の線路脇の山林が燃える火事がありました。警察や消防によりますと、沿線の羊山公園に近い山林が燃えたということですが、およそ1時間半後に消し止められました。出火原因は不明ですが、けが人は確認されていません。火災の影響で、西武秩父駅から横瀬駅までの上下線で2時間ほど運転が見合わせられました。