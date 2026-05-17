藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第4局は17日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で2日目が指し継がれ、午後7時46分、先手・藤井が123手で勝利した。対戦成績を4勝0敗として4連覇。自身初の名人戦ストレート獲得で通算獲得期数を35期とした。「第4局に関しては途中こうした方が良かったというのが色々あった。気持ちの上でも、対局の振り返りが中心」。終局後、感