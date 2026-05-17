お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの公式Ｘが１７日に更新。原田泰雅が結婚していたことを公表した。この日、一部で原田の結婚が伝えられていたことを受け、コンビの公式Ｘで「原田の結婚報道は事実でございます。本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申し訳ございません」と説明。また「奥様は一般の方ですので、プライバシーなどご配慮頂けますと幸いです」とした。コンビは２０１１