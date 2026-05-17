千葉県の市川市動植物園で、ニホンザルの「パンチ君」がいる猿山に自称外国人の男2人が侵入し、警察は威力業務妨害の疑いで調べています。17日午前11時ごろ、市川市動植物園の猿山で「外国人風の人が侵入した」と110番通報がありました。人形を抱きしめる姿で人気となったニホンザルの「パンチ君」がいる猿山に男2人が侵入したということです。警察は、猿山に侵入した自称20代の外国人2人の身柄を拘束し事情を聴いていて、威力業務