京王沿線の暮らしと移動が、先進テクノロジーの力でさらに快適へと進化します。京王電鉄は総額438億円を投じる「2026年度鉄道事業設備投資計画」を公表しました。今回の計画では、5号車に大型フリースペース「ひだまりスペース」を備えた新型通勤車両「2000系」の増備（2編成）を柱に、丸ノ内線との乗り換え時間を短縮する「新宿駅改良工事」の本格化、新代田や幡ヶ谷など7駅でのホームドア整備を推進。さらに、井の頭線での自動運