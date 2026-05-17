放送日時5月17日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生アインシュタイン河井ゆずる先生 放送内容日本一愉快な運動会開幕！スクラム5春の運動会SP内村チームと春日チームに分かれて、戦うゲーム企画！定番のゲームの他に新ゲームも続々！ここでしか見られない勇姿や大爆笑シーンが盛りだくさん！