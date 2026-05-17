任期満了に伴う珠洲市長選挙が告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補を届け出て選挙戦に入りました。立候補したのは、届け出順に6選を目指す泉谷 満寿裕候補と前市議会議員の浦秀一候補の2人です。泉谷候補は、出陣式でインフラ復旧の加速やなりわい再建など復興の前進を強調しました。■泉谷候補：「再び珠洲市が胸を張れるようみなさんと共に取り組んでまいりますので、ぜひみなさん 一緒に戦ってください。より魅力ある