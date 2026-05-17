火事があったのは札幌市中央区南10条西7丁目にある2階建ての店舗兼住宅です。2026年5月16日午後9時ごろ、通行人から「建物の屋根から火や炎が見える」という内容の通報が相次ぎました。2階が火元とみられていて、部屋の内部などが燃えましたが、火は約2時間半後に消し止められました。警察によりますと、この建物には少なくとも70代の女性が住んでいますが、避難して無事だということです。この火事によるけが人はいません。現場は