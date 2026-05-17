アーモンドアイ（c）SANKEI 日本競馬史上屈指の名牝が歩む母としての道 2020年のヴィクトリアマイルを勝ったアーモンドアイ。 前年の有馬記念で自身初の着外（9着）での敗北を喫し、同年春に予定していたドバイ遠征は出国こそしたものの、新型コロナウイルスの世界的感染拡大により急きょ開催中止で帰国。 そうした紆余曲折を経て出走したヴィクトリアマイルだったが、モノが違うとばかりに2着に4馬身差をつけ