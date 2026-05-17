エンタメ情報誌「ぴあ」が、「とぶ！ぴあ」となって、新装刊された。“紙”としての「ぴあ」は、2011年に休刊しているので、15年ぶりの復活である。表紙は、おなじみ及川正通氏で、ゴジラが描かれている。ゴジラが服を着ている姿は、これが初めてらしい。折込の第2表紙は、映画「国宝」の吉沢亮だ。【写真を見る】「自分の頭でモノを考える力を」…矢内社長の熱い想いを体現した新創刊と、思わず「懐かしい！」と言ってしまいた