M!LKの曽野舜太が映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』（7月24日公開）に出演することが発表された。【動画】『仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン Wヒーロー夏映画』特報映画『仮面ライダーゼッツ』に曽野が出演することが決定。ダークヒーローの若きエリートで、国家公安委員長を務める玖門宗馬（くもん・しゅうま）を演じる。表向きは国の安全を守るトップとして事件の対応な