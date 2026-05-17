M!LK・曽野舜太、映画『ゼッツ』で仮面ライダー夢現に変身 『ガッチャード』ズキュンパイア山中柔太朗から「アドバイスを」
M!LKの曽野舜太が映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』（7月24日公開）に出演することが発表された。
【動画】『仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン Wヒーロー夏映画』特報
映画『仮面ライダーゼッツ』に曽野が出演することが決定。ダークヒーローの若きエリートで、国家公安委員長を務める玖門宗馬（くもん・しゅうま）を演じる。表向きは国の安全を守るトップとして事件の対応などにあたっているが、その正体は現実世界を「白昼夢」の世界へと作り変え、人々の意識を操る最恐の敵。実はノクス／小鷹賢政（古川雄輝）とは従兄弟であり、引き込もうと画策する。
劇中では「夢現（むげん）ドライバー」に「デイドリームカプセム」を装填し、悪のライダー「仮面ライダー夢現」へと変身。日頃から剣術をたしなんでいる玖門は、仮面ライダーに変身後も刀を武器にして戦う。曽野は剣術の所作指導を受け、初めて本格的な殺陣に挑戦。ゼッツやノクスを圧倒的な力でねじ伏せる大迫力のバトルシーンは必見だ。普段のアイドルとしてのキラキラした姿からは想像もつかない、冷酷で圧倒的な強さを持つダークライダーを曽野舜太がどう演じ切るのか。注目だ。
■曽野舜太コメント
歴史ある「仮面ライダー」シリーズに参加させていただくこととなり、全力で挑みました。『仮面ライダーガッチャード』に出演していた M!LK のメンバー・山中柔太朗からはお芝居のアドバイスをもらい、メンバー皆が応援してくれました。ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとてもうれしいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったので、ぜひ注目してください！殺陣やアクション、そして映画ならではの特別感も盛り込まれています。テレビシリーズを楽しまれている方はもちろん、見ていない方でも、ゼッツの世界を大満喫できる作品になっていると思います。進化した映画『仮面ライダーゼッツ』をぜひ劇場でご覧ください。
【動画】『仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン Wヒーロー夏映画』特報
映画『仮面ライダーゼッツ』に曽野が出演することが決定。ダークヒーローの若きエリートで、国家公安委員長を務める玖門宗馬（くもん・しゅうま）を演じる。表向きは国の安全を守るトップとして事件の対応などにあたっているが、その正体は現実世界を「白昼夢」の世界へと作り変え、人々の意識を操る最恐の敵。実はノクス／小鷹賢政（古川雄輝）とは従兄弟であり、引き込もうと画策する。
■曽野舜太コメント
歴史ある「仮面ライダー」シリーズに参加させていただくこととなり、全力で挑みました。『仮面ライダーガッチャード』に出演していた M!LK のメンバー・山中柔太朗からはお芝居のアドバイスをもらい、メンバー皆が応援してくれました。ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとてもうれしいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったので、ぜひ注目してください！殺陣やアクション、そして映画ならではの特別感も盛り込まれています。テレビシリーズを楽しまれている方はもちろん、見ていない方でも、ゼッツの世界を大満喫できる作品になっていると思います。進化した映画『仮面ライダーゼッツ』をぜひ劇場でご覧ください。