【ブンデスリーガ第34節】(ヴォイト・アレーナ)ハイデンハイム 0-2(前半0-2)マインツ<得点者>[マ]フィリップ・ティーツ(7分)、ナディエム・アミリ(43分)<警告>[ハ]エレン・ディンクチ(70分)[マ]シェラルド・ベッカー(70分)