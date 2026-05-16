5月16日、東アジアスーパーリーグ（EASL）は、日本のBリーグから長崎ヴェルカ、琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京の3クラブが2026－27シーズンに参戦することを発表した。 EASLは東アジアのバスケットボールクラブNo.1を決める国際大会。2023年からホーム＆アウェー方式でのリーグ戦と集中開催の決勝トーナメントが実施されており、直近3