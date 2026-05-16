長崎、琉球、A東京がEASL出場決定…日本勢3連覇中の国際大会、来季もBリーグ上位2位と天皇杯王者が参戦

5月16日、東アジアスーパーリーグ（EASL）は、日本のBリーグから長崎ヴェルカ、琉球ゴールデンキングス、アルバルク東京の3クラブが2026－27シーズンに参戦することを発表した。

EASLは東アジアのバスケットボールクラブNo.1を決める国際大会。2023年からホーム＆アウェー方式でのリーグ戦と集中開催の決勝トーナメントが実施されており、直近3シーズンは千葉ジェッツ、広島ドラゴンフライズ、宇都宮ブレックスとBリーグ勢が3連覇を果たしている。2025－26シーズンも、EASL FINALSに進出した6クラブのうち、Bリーグから出場した3クラブすべてが決勝トーナメントへ進出するなど、日本勢が東アジアの舞台で存在感を示した。

2024－25シーズンより、日本からはBリーグの上位2クラブと、天皇杯優勝クラブを含む3クラブが参戦するレギュレーションに変更。今シーズンも同様に日本から3クラブが出場することとなり、天皇杯を制したアルバルク東京、そして16日にBリーグファイナル進出が決まった長崎ヴェルカと琉球ゴールデンキングスが、来シーズンのEASLに参戦することになった。

A東京は今シーズンに続き2年連続2度目のEASL出場。琉球はホーム＆アウェー方式のEASLに4シーズン連続で参戦する“皆勤賞”となる。クラブ創設5年目にして快進撃を見せている長崎にとっては、初のEASL出場だ。

なお、すでにザック・ブロンコス（モンゴル）、釜山KCCイージス、高陽ソノ・スカイガナーズ（ともに韓国）、桃園パウイアン・パイロッツ（チャイニーズタイペイ）の4クラブも来シーズンのEASL出場が決まっており、これで7クラブの参戦が決定した。今後も各国・地域リーグを通じて、出場クラブが順次決定していく予定だ。

現時点でEASL 2026－27シーズンの詳細なレギュレーションは明らかにされていないが、今シーズンは賞金150万ドル（約2億3000万円）が優勝した宇都宮ブレックスに贈られており、そのビジネス的な規模も魅力の一つとなっている。Bリーグ勢4連覇への挑戦権を手にした3クラブに注目だ。





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