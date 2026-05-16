[5.16 ブンデスリーガ第34節](ミレントア・シュタディオン)※22:30開始<出場メンバー>[ザンクト・パウリ]先発GK 22 ニコラ・バシリDF 5 ハウケ・バールDF 15 安藤智哉DF 25 アダム・ジビガワMF 7 ジャクソン・アーバインMF 11 アルカディウシュ・ピルカMF 16 藤田譲瑠チマMF 23 ルイス・オピーMF 24 コナー・メトカーフFW 19 マルティン・カールスFW 27 アンドレアス・フントンジ控えGK 1 ベン・フォルDF 3 カロル・メッツDF