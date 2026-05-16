S・パウリvsボルフスブルク スタメン発表
[5.16 ブンデスリーガ第34節](ミレントア・シュタディオン)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 23 ルイス・オピー
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 19 マルティン・カールス
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 3 カロル・メッツ
DF 14 フィン・スティーブンス
DF 21 ラース・リツカ
MF 20 マティアス・ラスムセン
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 10 ダネル・シナニ
FW 18 原大智
FW 26 リッキー・ジェイド・ジョーンズ
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 3 デニス・バブロ
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 6 ジャニュエル・ベロシアン
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 26 サエル・クンベディ
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 11 アダム・ダギム
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 15 モリッツ・イェンツ
DF 25 アーロン・ゼンター
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 19 イェスパー・リンドストローム
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 40 ケビン・パレデス
FW 7 塩貝健人
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
監督
ディーター・ヘッキング
※22:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 23 ルイス・オピー
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 19 マルティン・カールス
FW 27 アンドレアス・フントンジ
GK 1 ベン・フォル
DF 3 カロル・メッツ
DF 14 フィン・スティーブンス
DF 21 ラース・リツカ
MF 20 マティアス・ラスムセン
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 10 ダネル・シナニ
FW 18 原大智
FW 26 リッキー・ジェイド・ジョーンズ
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 3 デニス・バブロ
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 6 ジャニュエル・ベロシアン
MF 5 ビニシウス・ソウザ
MF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 クリスティアン・エリクセン
MF 26 サエル・クンベディ
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 11 アダム・ダギム
FW 17 ジェナン・ペイチノビッチ
控え
GK 12 パバオ・ペルバン
DF 15 モリッツ・イェンツ
DF 25 アーロン・ゼンター
MF 10 ロブロ・マイェル
MF 19 イェスパー・リンドストローム
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 40 ケビン・パレデス
FW 7 塩貝健人
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
監督
ディーター・ヘッキング
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります