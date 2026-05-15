HBOの医療ドラマ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』の撮影現場では、あらゆる要素に完璧さが求められる。360度見渡せる精巧な病院セットや、細部まで作り込まれたこの現場にミスの余地など存在しない。しかし、ショーランナーは、シーズン2に向けてさらなる勝負に出た。あえて、現場で最も予測不可能な要素である「本物の赤ちゃん」を導入したのだ。約7カ月間に及ぶ撮影期間中、新生児を演じるために、12人以上の赤ちゃんた