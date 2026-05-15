【海外ドラマの裏話】分娩室で契約成立!? 胎内からのスカウトで決まる最強の赤ちゃんスターたち

HBOの医療ドラマ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』の撮影現場では、あらゆる要素に完璧さが求められる。360度見渡せる精巧な病院セットや、細部まで作り込まれたこの現場にミスの余地など存在しない。しかし、ショーランナーは、シーズン2に向けてさらなる勝負に出た。あえて、現場で最も予測不可能な要素である「本物の赤ちゃん」を導入したのだ。約7カ月間に及ぶ撮影期間中、新生児を演じるために、12人以上の赤ちゃんたちが交代でおくるみに包まれた。その中には、生後4カ月の双子、ルカとルナの姿もあった。フィナーレの重要なシーンで、主人公の肩に寄り添い、苦悩する彼にカタルシスをもたらしたのは、ほかならぬルカである。母親のデサンカは、「制作側はどうしても眠っている赤ちゃんを必要としていたのですが、ルカは幸運にもちょうど疲れ切っていたのです」と、その舞台裏を明かした。

分娩室で契約成立？ ハリウッド流「胎内スカウト」の衝撃

エミー賞スターであるノア・ワイリーと共演した経験は、ルカにとって一生の誇りになるだろう。実は今、ハリウッドではこのような赤ちゃん俳優への需要が再び高まっているという。『9-1-1: LA救命最前線』や『シュリンキング 悩めるセラピスト』、そしてエル・ファニング主演の『マーゴのマネートラブル』など、多くの人気番組が乳児たちをスポットライトの中に呼び戻しているのだ。

一見、特殊な仕事に思えるが、エージェントや親たちは他の習い事と大差ないと口を揃える。ただし、デサンカが語るように「報酬が発生する」という大きな違いはあるが。驚くべきことに、ルナとルカのキャリアは母親の胎内にいる時から始まっていた。現場で瓜二つの控えを確保できる双子は、業界において極めて有利な条件となる。両親は双子の妊娠を知るやいなや、パロマ・モデル＆タレントのベビー部門を率いるジュリー・クルスにコンタクトを取った。「彼女にメールを送った時、私は文字通り分娩室にいました。生まれました！と報告したのを覚えています」と振り返る。ジュリーによれば、新生児の場合は見た目よりも、産後すぐに現場へ向かえる親の覚悟があるかどうかが重要視されるという。

求められるのは可愛さより動じない心

乳児のキャスティングにおいて、最も重視されるのは容姿の可愛さではない。オーディションは通常、数枚の写真選考のみで行われるが、採用の決め手となるのは情緒、つまり何事にも動じない性格である。

「赤ちゃんと理屈で話し合うことはできませんから」と語るのは、キャスティング・エージェントのケイティ・テイラーだ。「たとえ“アンジェリーナ・ジョリーが抱っこしてくれるのよ！”と言い聞かせたところで、彼らには関係ありませんから」

現場では、共演者と打ち解ける時間すら与えられないことも多い。生後6カ月のリバー・カブレラ＝ケリーが『マーゴのマネートラブル』のテストに呼ばれた際、彼女は即座にエルへと手渡された。リバーは一度もぐずることなく大役をこなし、翌日には採用が決定した。エルの1歳の誕生日パーティーには、共演したリバーも招待されたという。

厳格な保護ルールと、AIに取って代わられない本物の命の価値

現在、カリフォルニア州の労働法では、生後15日から半年の赤ちゃんが働ける時間は1回につき20分、現場滞在は1日2時間までと厳格に定められている。また、看護師や保護者、教育係の同行も義務だ。こうした手厚い保護のおかげで、赤ちゃんの負担は最小限に抑えられている。

報酬も魅力的だ。日給は数百ドルから、時には1,000ドル（約15万円）に達することもある。しかし、業界全体の収縮により、20年前に比べると赤ちゃんの仕事自体は減少傾向にある。エンターテインメント教育団体BizParentzのアン・ヘンリーは、「赤ちゃんは予測不能でコストもかかるため、脚本から消されたり、AIや人形で代用されたりすることが増えている」と分析する。

それでも、本物の赤ちゃんでなければ表現できない領域がある。「赤ちゃんがもたらす生の感情を、テクノロジーで複製することはできません」と、エージェントのキャシー・ボルデは断言する。もし『ザ・ピット』の赤ちゃんが精巧な人形だったなら、ノアが演じたあの魂の独白は、これほどまでに観る者の心を揺さぶることはなかっただろう。

『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』はU-NEXTにて、『マーゴのマネートラブル』はApple TVで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Variety

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.