【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・竹丸和幸―ＤｅＮＡ・石田裕太郎（１４時・東京ドーム）◆中日・高橋宏斗―ヤクルト・松本健吾（１３時３０分・バンテリンドーム）◆阪神・才木浩人―広島・岡本駿（１４時・甲子園）【パ・リーグ】◆日本ハム・北山亘基―西武・ワイナンス（１３時・エスコンＦ）◆楽天・藤井聖―ソフトバンク・前田悠伍（１３時・楽天モバイル）◆ロッテ・広池康志郎―オリックス・曽谷龍平（１