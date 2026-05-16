よく、“カップルが利用するホテル”がある国は、世界中で日本だけだといわれる。日本特有の住宅事情が根底にあるせいらしい。だが、いまや日本を代表する“サブカル文化”のひとつとして、面白がって、わざわざこの和製英語の施設に宿泊する外国人観光客もいるようだ。【写真を見る】突如としておこった“ホテルブーム”の矢先に事件は起こったそんなホテルが全盛期を迎えたのは、1980年代前半である。週刊新潮の、いまはなき