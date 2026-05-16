将棋の藤井聡太六冠は16日、名人戦七番勝負の第四局に臨みます。開幕3連勝と防衛に王手をかけていて勝てば4連覇となります。大阪府高槻市で行われる名人戦七番勝負第四局を前に、愛知県瀬戸市出身の藤井聡太(23)六冠と挑戦者の糸谷哲郎九段(37)が15日、対局で使う駒や会場内を確認しました。藤井六冠は、開幕3連勝と防衛に王手をかけていて、勝利すればタイトル4連覇となります。初の名人獲得を狙う糸谷九段(37)は、崖っぷ