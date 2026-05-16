金閣寺から数キロ離れた京都市右京区の山林で火災がありました。火災が起きたのは世界遺産の金閣寺から北西に数キロ離れた京都市右京区鳴滝沢の山林で、15日午後4時半すぎに「白い煙が上がっている」と、通行人から119番通報がありました。京都市消防局によりますと、これまでに6万平方メートルが焼けたとみられています。消防車など20台以上とヘリコプター1機が出動し、通報からおよそ4時間後の午後8時半ごろに火はほぼ消し止めら