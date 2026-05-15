（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界 日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#8が5月14日21時00分より配信され、第2回順位発表式の様子と、次のステージに進出する35位までの練習生が発表された。【写真】「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」#8場面カット#8では、第2回順位発表式が開催され、練習生50人が出席。SE