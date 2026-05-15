オープンソースのインメモリデータベース「Redis」を開発したサルヴァトーレ・サンフィリッポ氏が、ローカル環境で大規模AIモデルを高速動作させるためのコンパクトな推論エンジン「DwarfStar 4」を公開しました。DwarfStar 4は中国のAI企業・DeepSeekの「DeepSeek V4 Flash」に特化しており、モデルを正しく高速に実行することに加えてさまざまな処理をクラウド経由ではなくローカルPCで直接実行することを目的としています。GitH