福島県で高校生ら21人が死傷した事故を受け、塩田知事は15日、鹿児島県内の学校に対し、安全確保を徹底するよう呼びかけるとしました。 (塩田知事)「通知やマニュアルの徹底、安全確保について周知を図ることにしている」 福島県の磐越道で今月6日、部活動の遠征中だった高校生を乗せたマイクロバスが事故を起こし、1人が死亡20人がけがをしました。 県教委は、部活動の移動などについて2007年の通知文で「原則として公共交