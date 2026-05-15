この記事をまとめると ■シトロエンは1980年に「カリン」というコンセプトカーを発表した ■ピラミッド型の形状が特徴的でトレバー・フィオーレがデザインした ■エンジンは未搭載で走れないが装備は当時において最先端のものが採用されていた シトロエンらしさ全開！衝撃デザインのぶっ飛びマシン このコンセプトカーを見て、ピラミッドパワーを思い出した方は昭和40年代生まれに違いありません。なんとも奇妙なスタイルは、