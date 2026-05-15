「おそ松さん」放送１０周年記念特番『愛される秘密を大公開！クズでいいのだ！』5月30日(土)あさ9時30分～放送！ ■TVアニメ「おそ松さん」について2015年10月に第1期の放送が始まったTV アニメ「おそ松さん」。赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である 6 つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品で、2025年10月にテレビアニメ放送10周年を迎えました。放送10周年