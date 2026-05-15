レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長に対する不満が、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』にて目に見える形で噴出したようだ。14日、スペイン紙『アス』が報じている。長年に渡って会長職を務めるフロレンティーノ・ペレス氏は、これまでにチャンピオンズリーグ3連覇など数多くのタイトルをレアル・マドリードにもたらした、偉大な人物である。しかし今シーズン、“クラブ以上の存在はいない”と示しながらも、