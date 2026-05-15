“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園でベビーラッシュが続いている。同園は15日、公式Xで6頭目の赤ちゃんザルが誕生したことを報告した。【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開”オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん投稿では【速報】と題し「本日サル山に、今年6頭目の赤ちゃんが生まれました」と発表。あわせて、新しく設置された遊具などサル山の様