【爆誕】市川市動植物園のサル山が“おサル幼稚園”に？パンチくんに続く“後輩”続々誕生、ベビーラッシュに祝福ムード
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園でベビーラッシュが続いている。同園は15日、公式Xで6頭目の赤ちゃんザルが誕生したことを報告した。
【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開” オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん
投稿では【速報】と題し「本日サル山に、今年6頭目の赤ちゃんが生まれました」と発表。あわせて、新しく設置された遊具などサル山の様子も披露している。
続けて「本日も9：30開園に向けて準備を進めています。オレンジ色のロープもきちんと結び直しました。全ての動物たちが安全に健康に。私たちの願いも皆様と同じです」と、飼育員の愛情あふれるコメントも添えられていた。
この報告に、ファンからは「もう『サル山』じゃなくて、完全に『おサル幼稚園』ですね」「皆んな元気に育ってね」「ますます賑やかになりますね」「去年がパンチくん1頭だったというのが、ほんとに奇跡に思えてくる」「パンチくんの後輩たち 続々と誕生」「凄まじぃベビーラッシュ」などとベビーラッシュに歓喜の声が寄せられ、祝福ムードに包まれている。
同園では、7日にも5頭目の赤ちゃんサルの誕生を報告していた。
【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開” オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん
投稿では【速報】と題し「本日サル山に、今年6頭目の赤ちゃんが生まれました」と発表。あわせて、新しく設置された遊具などサル山の様子も披露している。
続けて「本日も9：30開園に向けて準備を進めています。オレンジ色のロープもきちんと結び直しました。全ての動物たちが安全に健康に。私たちの願いも皆様と同じです」と、飼育員の愛情あふれるコメントも添えられていた。
同園では、7日にも5頭目の赤ちゃんサルの誕生を報告していた。