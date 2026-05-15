本望あやか、別所哲也、小池都知事、長浜広奈 ショートショート フィルムフェスティバル & アジア代表の別所哲也と、本年度の映画祭ナビゲーターを務める「超十代」の長浜広奈と本望あやかが14日、小池百合子・東京都知事を表敬訪問した。長浜は「私と同世代の10代の方々にも、映画祭を通じてショートフィルムの魅力を伝えていきたいです！」と元気よく挨拶。本望は「20代になって、映画を観て感じることが変わ