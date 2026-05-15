

本望あやか、別所哲也、小池都知事、長浜広奈

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア代表の別所哲也と、本年度の映画祭ナビゲーターを務める「超十代」の長浜広奈と本望あやかが14日、小池百合子・東京都知事を表敬訪問した。

長浜は「私と同世代の10代の方々にも、映画祭を通じてショートフィルムの魅力を伝えていきたいです！」と元気よく挨拶。本望は「20代になって、映画を観て感じることが変わってきていて、そういう変化も映画の魅力として伝えていきたいです」と意気込んだ。

表敬訪問では、多彩な「東京」の魅力を発信するためにSSFF & ASIAと東京都が連携し、「東京」をテーマにしたショートフィルムを世界から公募する「Cinematic Tokyo部門」の優秀作品を小池都知事から発表。

優秀作品の発表を前に、小池都知事は「東京は大都会でありながら、豊かな緑があり、歴史や文化も息づく魅力的な街です。ぜひ東京でショートフィルムを制作いただき、国内外のクリエイターの皆さまの映像を通じて、東京の魅力を伝えていただきたいと思っています」とコメント。

優秀賞（都知事賞）に選ばれたのはヒューマンドラマ『トーキョーサブマリン』。別所は「日常に潜む感情の機微を繊細に表現している点と、東京の多様な風景が自然に織り込まれており、登場人物の心情と響き合いながら、都市「東京」の魅力を国内外へ発信している点が高く評価されました」と絶賛した。

表敬訪問を終えた後の囲み取材では、緊張が解けた様子の長浜と本望。都知事に面会して長浜は「オーラがふわーと出てて、手汗が止まらなかったです」、本望は「あんなに背筋が真っ直ぐになることがないぐらいでした」と振り返った。そんな２人の様子を別所は「キラキラしていて、若い世代と一緒に次の映画や映画祭の未来地図を作るのはとても楽しいです」と笑んだ。