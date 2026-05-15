「ここで3Aなら信用問題に関わる」佐々木朗希の育成に潜むド軍の思惑　米番記者が説いた“降格”の可能性「そもそもロウキはマイナーに耐えられるか」

登板毎に課題を修正しながら投げ続けている佐々木(C)Getty Images

佐々木を使い続ける「代償」

令和の怪物は、もがきながら「最適解」を模索し続けている。

去る5月11日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板した佐々木朗希（ドジャース）は、5回0/3（91球）を投げ、被安打6、四死球2、3失点で降板。5回までソロ本塁打による1失点にとどめていたものの、6回に長短打3本を連続して打たれて2失点。直後に交代を告げられた。

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今季の佐々木はQS（先発投手が6回以上を自責点3以内に抑えた場合に記録される指標）を達成したのは、わずか1試合のみで、7登板での合計イニング数も33.2と決して多くはない。加えて防御率5.88、WHIP1.63、被打率.287、被長打率.544、被OPS.922とスタッツも芳しくなく、先発ローテ争いでもシビアな状況が続いている。

踏ん張り切れず課題を残し続けている佐々木。しかしながら、ドジャース首脳陣は一貫して彼をメジャーリーグの舞台で育成していく方針を貫いている。それは「我々はロウキがエリート先発投手になれる能力とポテンシャルがあると強く信じている」と語るアンドリュー・フリードマン編成本部長の発言からも明確に示されている。

無論、先述の成績不振を理由に、マイナーでの再調整を囁かれてはいる。それでもメジャーでの暗中模索を繰り返している佐々木の現状は、現地ではどう見えているのか。5月12日に米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に出演した米メディア『The Athletic』のケイティ・ウー記者は、「彼を先発ローテーションから外す計画は球団にはない」と断言。「たとえ、最高の選手を起用できなくなる代償を払ったとしても、彼らは『忍耐』を選ぶ」とし、MLBとマイナーの間に生じるレベルの差が、球団首脳陣に佐々木を降格させる決断を躊躇させていると説いた。

さらに佐々木への追及は続く。番組のホストを務める元MLB捕手のエリック・クラッツ氏から「彼らには最高の日本人選手を獲得し続けるために『育成し続ける球団』として見せたいという思惑はないかい？ つまりこれからも日本人選手たちがドジャースに来てくれるようにするように」という意地悪な質問が飛ぶと、ウー記者は、「先発投手の発掘と育成は、球界でも最も難しいこと。それを分かっているからドジャースは簡単に見限ることはしない」と反論。そして、こう続けている。