火災が起きているのは、呉市音戸町渡子の中本船舶工業です。警察と消防によると、5月14日の午後0時48分頃、付近の住人から「大量の黒煙があがっている」と通報が相次ぎました。■付近の住人「すごい黒い煙がずっと出ていて怖い、というかどうしていいのか分からない。」■付近の住人「ずっと見慣れてきた光景なので、 え、嘘よね、みたいな感じが強い。」消防によると、火災は船の解体現場から出火し、廃船と廃材が燃えていま