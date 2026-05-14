この記事の画像を見るSNSへの投稿で火がつき、一昨年に発売された初の著書『しゅうまつのやわらかな、』も大きな話題を集めた浅井音楽さん。待望の２冊目『ぬいぐるみ投げてたら日曜日が終わった』は、何気ない日々の情景やふとした時に感じる心象などを綴った“言葉集”。思わぬ形で出版されることになったという本作、そして自身が感じる“言葉”の面白さについて、たっぷりとお話をうかがった。ぬいぐるみ投げてたら日曜日が