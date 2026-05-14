14日(木)もよく晴れましたが、昨日より気温の下がったところがほとんどでした。最高気温は、長岡市は23.7℃と昨日よりやや下がったものの汗ばむ陽気になりました。一方、新潟市中央区で19.5℃、佐渡市相川は17℃など、20℃に届かず日陰では少し風が冷たく感じられました。 さて、15日(金)も安定した空模様になりそうです。 ◆15日(金)午前9時の予想天気図 県内付近は、日本海に中心を持つ高気圧にすっぽりと覆われる見