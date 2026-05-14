「グランダムジャパン２０２６３歳シーズン」の第６戦、第６４回のじぎく賞が１４日、園田競馬場の１７００メートルで牝馬１２頭（地元７、大井２、ホッカイドウ１、浦和１、川崎１）によって争われ、３番人気で大井から参戦のプリンセスデイジー（西啓太騎乗）が逃げ切って重賞初Ｖを決めた。スタートを決めて迷わずハナに立ち、軽快に突き進んだ。大井の西は園田は初騎乗だったが、後続にスタミナを消耗させる絶妙なペース