「グランダムジャパン２０２６ ３歳シーズン」の第６戦、第６４回のじぎく賞が１４日、園田競馬場の１７００メートルで牝馬１２頭（地元７、大井２、ホッカイドウ１、浦和１、川崎１）によって争われ、３番人気で大井から参戦のプリンセスデイジー（西啓太騎乗）が逃げ切って重賞初Ｖを決めた。

スタートを決めて迷わずハナに立ち、軽快に突き進んだ。大井の西は園田は初騎乗だったが、後続にスタミナを消耗させる絶妙なペース配分に持ち込んで、２着のウィルラウスに３馬身半差をつける完勝だった。「大きなレースを勝つことができた。どこまで成長するか楽しみです」と鞍上は顔をほころばせた。

同じく大井の田中正人調教師も、園田初出走でいきなりのタイトル獲得。中１３日での遠征で、疲れを取ることに専念した調整が奏功した。「牝馬らしからぬ動じない性格で、長い距離も持つ」と次走はＧＤＪ３歳シーズン最終戦の関東オークス・Ｊｐｎ２（６月１７日・川崎）を予定。現在１５ポイントで２位。今回３着で２３ポイントとし、トップを走るティーズセラフ（浦和）を逆転してのシリーズＶを狙う。（蔵田 成樹）